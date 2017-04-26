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В первом полугодии этого года в Чернобыльской зоне может начать работу первая солнечная электростанция. Об этом в интервью Громадському рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Министр напомнил, что в конце прошлого года было объявлено о сборе заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в Зоне отчуждения.

«До 1 марта мы собирали эти заявки и получили более 50. Сегодня проводим подготовительную работу по старту этих проектов», - сказал он.

По словам Семерака, потенциал Чернобыльской зоны позволяет дать возможность реализовать все эти заявки.

«Чернобыльская станция имела 4 энергоблока, а планировалось их в советские времена построить аж 12. Сети, которые строились, были довольно мощными. Я думаю, что мы можем, при правильной организации работы обеспечить интерес всех инвесторов, которые пришли», - сказал министр.

По его оценкам, речь идет о производстве в пределах 2500 МВт электроэнергии.

«Это величина, соизмерима с двумя энергоблоками атомных электростанций», - добавил он.

Также Семерак рассказал, что первый проект солнечной энергетики на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать. «Сегодня можем говорить о первой частной инвестиции в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор», - сказал министр.

На вопрос, когда можно ожидать запуск и получение первой «зеленой» энергии из Чернобыля, Семерак ответил: «Я очень надеюсь, что это будет уже в первом полугодии этого года».

Напомним, 15 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения начало предоставлять в пользование земельные участки для строительства объектов солнечной генерации. Инвесторам, которые выразят заинтересованность в реализации проекта, будет оказана всесторонняя поддержка в части оформления права долгосрочной аренды избранных площадок и изменения их целевого назначения.
ForUm

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