Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошел 31 год. До техногенной катастрофы эта часть украинского Полесья считалась одним из наиболее освоенных регионов. Но после того как 30-километровую зону отчуждения покинули люди, природа стала постепенно восстанавливаться. И, как оказалось, эвакуация людей и прекращение хозяйственной деятельности стали позитивными факторами, которые во многом перевесили воздействие радиации, рассказывают ученые. На сегодняшний день зона отчуждения – уникальный полигон не только для исследований радиоэкологов, но и для наблюдения за развитием флоры и фауны на покинутой территории.

В будущем научный потенциал этой территории будет только развиваться. В прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании на территории зоны отчуждения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В конце марта 2017 года этот заповедник был юридически зарегистрирован, и, по сути, начинает свою работу. Планируется, что он охватит две трети территории зоны отчуждения.

Как рассказал глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ) Виталий Петрук, если раньше основной функцией зоны отчуждения была барьерная – не допустить распространения радиоактивного загрязнения – то сейчас заповедник сможет сконцентрироваться на научной деятельности.

«В первую очередь деятельность заповедника будет сконцентрирована как раз на науке, на международной деятельности и на организации самого заповедника», – сказал Петрук.

Кроме того, формат заповедника – это более понятный механизм международного сотрудничества и привлечения к работе потенциальных доноров для развития этой территории.

Однако, в силу того, что заповедник находится на территории зоны отчуждения, которая является режимной территорией, особые условия пропуска посетителей пока не изменятся.

«Закон о зоне отчуждения никто не отменял, остается и режимность территории, и разные формы контроля радиационной безопасности, этот заповедник будет некие специфические черты. Но свою основную роль – сохранение биоразнообразия – он будет выполнять», – рассказывает начальник группы радиационно-экологического мониторинга ГСП «Экоцентр» Денис Вишневский.

Дикие животные заменили домашних

Сразу после аварии то, что природа на загрязненной территории будет восстанавливаться, не было очевидным, рассказывает Денис Вишневский. Но уже в течение пяти лет после взрыва экологическая ситуация на территории зоны отчуждения постепенно менялась.

«С 90-х годов отмечается период стабилизации. Стало понятно, что Чернобыльская авария не принесла тотального вреда природным комплексам, что наоборот эвакуация людей и прекращение хозяйственной деятельности является позитивным фактором, который перевешивает по своей силе воздействие радиации, что здесь наращивают численность фоновые виды, а также со временем начали появляться редкие виды животных, которые внесены в Красную книгу Украины», – говорит Вишневский.

Так, с этой территории ушли те виды животных, которые были связаны с человеком – голуби, домовые мыши, крысы, воробьи, ласточки, белые аисты и другие. На их место постепенно начали приходить дикие животные – рыси, медведи, олени, появились черные аисты.

Из-за того, что животные живут на территории с разным уровнем загрязнения, питаются тем, что растет на такой территории, в их теле есть разное количество инкорпорированных радионуклидов. Такие вещества есть во всей экосистеме зоны отчуждения, например, в грибах и деревьях, рассказывает младший научный сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Елена Бурдо.

Рыжий лес

После аварии в условиях самой тяжелой радиационной обстановки сильно пострадала часть соснового леса, который примыкал к западной части станции. В результате облучения погибло 5-10 квадратных километров соснового леса – так называемый Рыжий лес. Большую часть этих деревьев после аварии захоронили. В конечном итоге эта территория заросла другими деревьями и кустарниками, и которые не буреют, несмотря на высокую степень загрязнения, хотя эта местность остается одним из самых загрязненных участков в зоне отчуждения, рассказывает заместитель директора по науке Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивным отходам и радиоэкологии Сергей Гащак.

«Здесь произошли первые выпадения после взрыва, а потом – после пожара. В результате, здесь были очень высокие дозовые нагрузки. И ученые, если что-то делали, то делали это быстро, перебежками. В результате о первых годах аварии известно не так уж и много», – рассказывает Гащак.

В 90-х годах, когда дозовые уровни упали примерно в тысячу раз, Рыжий лес начали часто посещать ученые, но потом их интерес к этому месту снизился. Сейчас сюда приезжают определенные группы ученых, поскольку она представляет собой за пределами лабораторных экспериментов и реактора можно увидеть, как высокие уровни радиации могут воздействовать на живые организмы.

До аварии это была промышленная территория с большим антропогенным воздействием – город, строительство, дороги, дачные участки. Сейчас здесь абсолютно дикая территория, видовое разнообразие на которой выросло. При этом, то, что фауна и флора в зоне отчуждения может быть беднее, чем в других регионах Украины, продиктовано только тем, что на Полесье в целом условия беднее, чем в соседних областях, говорит Гащак.

«Здесь живут все организмы, для которых эти условия подходят», – отмечает он. Из животных встречаются лоси, косули, олени, волки, рыси, зайцы, лошади Пржевальского, которых сюда завезли специально. Недавно ученым удалось зафиксировать появление медведя. Из птиц встречаются тетерева, рябчики, черные аисты и филины.

«После аварии последствия радиации выражались и гибелью, и болезнями, и нарушениями воспроизводства и развития… Это и генетические последствия, раки, уродства и т.д. Но большая часть организмов, для которых эти последствия были жизненно важными, погибали так рано, что в руки ученым они не попали», – говорит он.

Гащак отмечает, что судить о видимых последствиях воздействия радиации можно по деревьям, например, по нарушению развития ответвления или иголок. С животными сложнее – внешне они выглядят нормально. Но при исследовании их крови и тканей ученые наблюдают широкий спектр эффектов, которые, хоть и не всегда приводят к смерти, но создают определенные проблемы.

«Животные радиацию не видят, не слышат, как и люди не воспринимают. Конечно, такой уровень далек от тех значений, которые бы вызывали однозначную смерть либо резкое снижение жизнеспособности. Но, вместе с тем, радиоактивное облучение собирает свой урожай, но в природе есть баланс – позитивное воздействие отсутствия человека и негативное воздействие радиации. К счастью, отсутствие человека перевешивает», – рассказывает Денис Вишневский.

По сути, говорит он, ученые в зоне отчуждения могут поймать только животных-победителей, то есть тех, кто прошел несколько этапов естественного отбора, в том числе и воздействие радиации. Особь с пониженной жизнеспособностью в природе быстро гибнет, поэтому в процессе наблюдения ученые видят не всех животных, а только тех, которые сумели выжить в диких условиях.

«Чернобыльская зона была загрязнена неравномерно, есть участки более загрязненные, есть более чистые, есть даже чище, чем районы Киева. С момента аварии происходило постоянное разрушение радионуклидов, поэтому те дозовые нагрузки, которые были в первые годы после аварии, и современные, – это нагрузки, которые изменились в десятки тысяч раз. Соответственно, сейчас уже нет тех проблем, которые были тогда. Это во-первых. Во-вторых, произошла стимуляция всех организмов к противодействию. Слабые умирают, остаются более сильные. И поэтому живущие сейчас здесь ничем не отличаются от тех, которые живут где-то в другом месте. Но уже неоднократно эксперименты показывали: если сюда привозили новых, у них появлялось гораздо больше проблем, чем у тех, которые живут здесь», – отметил Гащак.

Пруд-охладитель

Пруд-охладитель – это рукотворный водоем, который использовали для нужд станции. Его площадь – почти 22 кв. км, 1% от территории всей зоны отчуждения. По назначению его перестали использовать в 2000 году, когда ЧАЭС вывели из эксплуатации. Спустя годы водоем превратился в систему озер.

«Раньше здесь было сплошное водяное зеркало. А сейчас из-за того, что упала вода, превратилась в такую систему озер, островов, для птиц это стало крайне интересно», – рассказывает Денис Вишневский.

В зоне отчуждения ученым удалось зафиксировать 185 видов птиц, хотя Вишневский предполагает, что их может быть порядка 250. В районе пруда-охладителя бывают орланы-белохвосты, кулики-сороки, черные аисты и другие птицы, характерные для Полесья. Как отмечает эколог, со временем здесь может появиться больше мигрирующих птиц, поскольку пруд-охладитель полностью не высохнет, а превратится в водно-болотную территорию.

Кроме того, в водоеме водится и разная рыба – речные виды, оставшиеся со времен, когда водоем создавали из реки Припять, озерные и те, которых разводили в местном рыбном комплексе.

Отметим, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник будет занимать 2/3 территории зоны отчуждения. В то же время примерно 10 км вокруг станции будет зоной специального промышленного использования. Это территория, на которой сейчас расположен ряд объектов ЧАЭС. На этом участке будут выполняться работы по усовершенствованию инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

Кроме того, на этой территории будут установлены солнечные панели для генерации электроэнергии. Как предполагает глава ДАЗВ Виталий Петрук, первые солнечные панели могут появиться на территории зоны отчуждения уже в 2017 году.