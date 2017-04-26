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В Северске Донецкой области с пищевым отравлением госпитализированы 5 учеников одной школы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, вчера, 25 апреля, в 21.00 в детское инфекционное отделение Северской городской больницы с подозрением на острый гастрит, острую кишечную инфекцию были доставлены пятеро детей от 8 до 12 лет, учащиеся городской школы. Детям оказана необходимая медицинская помощь.

Как предварительно установлено, ученики в школьной столовой ели один и тот же набор продуктов. В ходе проведенного осмотра места происшествия была опечатана кухонная комната и столовая до приезда санэпидемстанции.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей, по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
ForUm

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