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Полиция установила участников конфликта, которые на территории пожарной части города Васильков устроили «разборки» со стрельбой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Один из них оказался председателем наблюдательного совета публичного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» Владимиром Слончаком», - указали в ведомстве.

По данным полиции, 24 апреля поздно вечером по дороге из Киева в Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части Васильков, где устроили «разборки» с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны. Правоохранители приехали и успокоили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование по степени тяжести полученных телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника события.
ForUm

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