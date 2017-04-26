ПАО «Укрзализныця» не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.
«Общество не использует подвижной состав для каких-либо перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
В «Укрзализныци» также отметили, что пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями.
«Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено», - подчеркнули в пресс-службе.
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