По состоянию на начало апреля 2017 года 15 крупных госкомпаний продолжают невыполнение возложенных на них обязательств по проведению независимого аудита с привлечением аудиторских компаний мирового уровня. Об этом заявляет Министерство экономического развития и торговли Украины.

Так, в частности, 25 из 46 крупнейших госпредприятий успешно прошли аудит финансовой отчетности за 2015 год, который полностью соответствует требованиям законодательства. 6 компаний все еще находятся в процессе осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности. 4 компании из данной группы провели процедуру независимого аудита с существенным нарушением установленного регламента, привлекая аудиторов, которые не отвечают требованиям высокого авторитета и репутации в сфере аудита.

К числу нарушителей относятся ПАО «Сумыхимпром», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» и ГП «Укрспецэкспорт».

«11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита. К таковым относятся: ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», ГП «Администрация морских портов Украины», Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», ГП «Уголь Украина», ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова», ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», ГП «Финансирование инфраструктурных проектов», ГП «Региональные электрические сети», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект», ГСП «Чернобыльская АЭС» и ГП «Угольная компания «Краснолиманская», – сообщили в пресс-службе.

В то же время, только 4 предприятия завершили и 10 – начали аудит финансовой отчетности за 2016 год.

«Саботаж независимого аудита – это саботаж реформы управления государственными предприятиями, - объяснил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. - Мы должны понимать реальное положение дел на предприятиях, чтобы делать выводы об эффективности его менеджмента и инвестиционной привлекательности. Любой руководитель, который отвечает за свою работу, не боится аудита, тем более компаний с мировым именем. Когда информация скрывается – это сразу свидетельствует, что где-то есть проблемы».

Как известно, 145 крупнейших государственных предприятия были обязаны ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления государственной собственностью. На крупнейших 46 предприятиях аудит должен проводиться крупными компаниями, которые признаны на мировом рынке, имеют большой опыт аудиторской работы и профессиональную репутацию, которая соответствует критерию прозрачности и независимости.