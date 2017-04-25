Представители стран-членов при Совете Евросоюза утвердят законодательный регламент отмены визового режима с Украиной без обсуждения.

Об этом сообщил сотрудник руководящей институции ЕС накануне заседания в среду, 26 апреля, Комитета постоянных представителей стран-членов в Совете ЕС.

«Этот вопрос включен в повестку дня заседания 26 апреля. Он должен быть одобрен без обсуждения», - рассказал сотрудник ведомства, сообщает Укринформ.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Далее по процедуре решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров, что, как ожидается, произойдет в мае. Затем документ подпишут Президент Европарламента и представитель Мальты, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования. Планируется, что безвизовые поездки украинским гражданам будут доступны с середины июня.

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что решение о введении безвизового режима для Украины планируют передать на утверждение Совету Европейского Союза 11 мая.