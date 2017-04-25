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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова оговорился, назвав членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе представителями «лаосской народной республики».

Об этом он сказал в Москве по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Обменялись мнениями о том, как обеспечить объективное транспарентное расследование. Господин Заньер как генеральный секретарь ОБСЕ будет предпринимать оперативные действия в этой связи», - сказал Лавров.

«Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду с СММ (ОБСЕ) и представители Трехсторонней контактной группы и Совместный центр координации и контроля, и власти Украины, и провозглашенной лаосской… «луганской народной республики», - заявил российский министр.

Он заявил, что меры по обеспечению безопасности сотрудников миссии должны быть ужесточены.

Как известно, Лавров не впервые называет «ЛНР» «лаосской народной республикой».
 
ForUm

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