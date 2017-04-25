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Служба безопасности Украины готова к провокациям в Одессе в годовщину событий 2 мая. Об этом телеканалу 112 Украина заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

«К сожалению, из-за тех печальных событий, которые произошли в Одессе в мае 2014 года, на майские праздники ситуация, особенно в одесском регионе, довольно напряженная. Мы это всегда учитываем и взаимодействуем с другими правоохранительными органами, чтобы предупредить возможные провокации», - отметил Ткачук.

По его словам, однако, информации о готовящихся провокациях и терактах в спецслужбе нет.

«Информация, которая у нас есть, проверяется через оперативные возможности. На сегодняшний день говорить о том, что конкретная подготовка к какому-то теракту или каких-либо провокации, связанные с насилием против людей... такой информации, которую мы могли бы сообщить общественности, у нас нет», - отметил представитель СБУ.

Как ранее сообщал ForUm, в Главном управления разведки Минобороны Украины заявили, что спецслужбы России готовят провокации на территории Одесской области в годовщину памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и День Победы (9 мая). 
ForUm

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