Киевский городской совет дополнительно выделил почти 25 млн грн на «Евровидение-2017», сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что в рамках корректировки городского бюджета на 2017 год предусмотрено выделение дополнительных средств на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017». В целом речь идет почти о 25 млн грн. В частности, город планирует направить более 19 млн гривен на систему видеонаблюдения в местах расположения локаций песенного конкурса.

«Мы также заложили 5 млн гривен на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города во время проведения «Евровидения». Еще полмиллиона гривен - для привлечения волонтеров. 125 тыс. гривен пойдет на благоустройство территории Национального историко-культурного музея «Киевская крепость». Это одна из развлекательных зон песенного конкурса», - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.