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Широко анонсированные реформы Национального банка, направленные на экономию средств, пока не принесли обещанных результатов. По многим статьям затраты регулятора даже выросли, а там, где, якобы, есть экономия, она нивелируется существенным падением эффективности работы. Об этом на своей страничке в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, который проанализировал последнюю финансовую отчетность центробанка.

«Административно-хозяйственные расходы практически не изменились. Аутсорсинг юристов и аутстафинг уборщиц хороши только на презентациях, в реальности они ничего не дают, что видно на графике. К примеру, о 184 млн. грн. затрат на внешних юристов СМИ уже написали. Но вы слышали о какие-то громких победах в судах? …Затраты на банкнотно-монетное производство даже немного увеличились, что не удивительно при увеличении наличности в обращении на 30% по сравнению с 2013 годом», - написал он.

Арбузов признал, что регулятор стал тратить меньше денег на персонал  - экономия составила 35% по сравнению с докризисным годом. Однако, он напомнил, что при этом количество сотрудников сократилось более чем вдвое.

«То есть вновь прибывшие должны были ощутимо прибавить в зарплате. Например, десяток любимчиков среднего звена перед Новым годом получили некую премию на сумму около 3 млн. грн. Это кроме своих и так немаленьких зарплат, которые прекрасно видно по декларациям. То есть персонал резали нещадно, а суммарная экономия за три года – всего 1,2 млрд. грн», - отметил экс-глава центробанка.

В то же время существенно выросли другие статьи расходов.  

«Процентные расходы по депозитным сертификатам НБУ выросли в 60 раз по сравнению с 2013 годом, расходы по операциям с МВФ – вчетверо. Перерасход за три года только по этим двум статьям, если брать докризисный год за базу – 22 млрд. грн.  Итак, нет никакой экономии, есть развал системы людьми, которых к государственной машине подпускать не стоило на пушечный выстрел. Причем в отчете отображены только потери от неудачной реформы самого НБУ. Убытки же украинцев вследствие девальвации и разрушения банковской системы в десятки раз больше», - считает Арбузов.
ForUm

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