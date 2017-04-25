также в разделеОбщество
25 апреля. Картина дня 7
Аваков: Украденного «Апостола» пытались продать в РФ 4
«Укрэнерго» пока не будет прекращать энергоснабжение ОРДО 15
СБУ: Патруль ОБСЕ мог подорваться на российской мине 12
Некомплект в полиции сократился на 5 тысяч человек 6
Лавров снова назвал «ЛНР» «лаосской республикой» 28
В СБУ нет информации о подготовке провокаций в Одессе на майские 10
Суд вернулся к делу обладателя «золотых тоннелей» Романчука 10
Всем селам на подконтрольной Украине территории Луганщины вернули свет 26
Обнародовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса 48
Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам 8
Нацкорпус заблокировал «Сбербанк» во Львове 38
Гройсман пообещал стопроцентно удовлетворить потребности полиции 13
В Харькове пьяный патрульный открыл стрельбу посреди улицы 27
«Азов» открестился от конфликта с иностранцами 228
Винничанка умерла после того, как съела суши в Киеве 72
Наблюдатели ОБСЕ вернулись к патрулированию в зоне АТО 20
Гройсман озвучил «ужасные цифры» по погибшим в ДТП 31

Основной версией убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве остается заказ правящих кругов РФ. Об этом в эфире 112 Украина заявил нардеп от «Народного фронта», внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.

«Самой основной версией убийства было и остается то, что это убийство сделано по заказу правящих кругов РФ с целью устрашениях тех россиян, которые могли бы последовать примеру Дениса Вороненкова – приехать в Украину и давать показания против режима Путина», - отметил он.

По его словам, другие версии убийства также рассматриваются, но доказательств для их реализации может быть недостаточно.

«Собирается все больше информации об обстоятельствах подготовки этого убийства. Самое главное, чтобы следствие, установив организаторов и заказчиков, предотвращало в будущем такие покушения», - подытожил Геращенко.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.

25 апреля глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в расследовании дела об убийстве Вороненкова есть позитивные сдвиги.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года