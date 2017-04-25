Основной версией убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве остается заказ правящих кругов РФ. Об этом в эфире 112 Украина заявил нардеп от «Народного фронта», внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.

«Самой основной версией убийства было и остается то, что это убийство сделано по заказу правящих кругов РФ с целью устрашениях тех россиян, которые могли бы последовать примеру Дениса Вороненкова – приехать в Украину и давать показания против режима Путина», - отметил он.

По его словам, другие версии убийства также рассматриваются, но доказательств для их реализации может быть недостаточно.

«Собирается все больше информации об обстоятельствах подготовки этого убийства. Самое главное, чтобы следствие, установив организаторов и заказчиков, предотвращало в будущем такие покушения», - подытожил Геращенко.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.

25 апреля глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в расследовании дела об убийстве Вороненкова есть позитивные сдвиги.