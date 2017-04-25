Станция киевского метрополитена «Героев Днепра» возобновила работу, которая приостанавливалась из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.
«Работа станции «Героев Днепра» восстановлена», - говорится в сообщении.
В метрополитене проинформировали, что в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.
Напомним, станция метро «Героев Днепра» была закрыта из-за сообщения о минировании.
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