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Станция киевского метрополитена «Героев Днепра» возобновила работу, которая приостанавливалась из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

«Работа станции «Героев Днепра» восстановлена», - говорится в сообщении.

В метрополитене проинформировали, что в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, станция метро «Героев Днепра» была закрыта из-за сообщения о минировании.
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