По состоянию на сегодняшний день завершаются работы для запуска речного трамвая между правым и левым берегами Киева для передвижения гостей «Евровидения». Об этом заявил на пресс-конференции во вторник заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

«Будет введен интересный вид транспорта для передвижения с правого берега на левый - соответственно из района Почтовой площади - это речной трамвайчик. На сегодня завершаются работы по устройству причальной стенки для того, чтобы маленькие пароходы могли швартоваться на левом берегу», - сказал Резников, сообщает Укринформ.

Единственное, отметил он, что до сих пор нельзя определиться с окончательным маршрутом плавсредства. Это будет зависеть от того, какой уровень воды будет в Днепре в связи с таянием снега, - плавсредство сможет напрямую пройти под мостами, или в обход.

«В таком случае это будет 50 минут интересного путешествия по Днепру. Но это также имеет свою туристическую привлекательность для наших гостей - для того, чтобы попасть на шоу, а также вернуться после шоу в вечернее время, когда будет светиться весь город, будут подсвечены мосты над Днепром», - отметил Резников.