также в разделеСтолица
К «Евровидению» Арку дружбы народов превратят в радугу 11
ГПУ подозревает полицейских в «крышевании» банды, отбирающей квартиры у киевлян 11
Кличко уволил директора транспортного департамента КГГА 12
Киевсовет дополнительно выделил на «Евровидение» 25 миллионов 16
Украденный из библиотеки Вернадского «Апостол» найден 49
Взрывчатку на станции метро «Героев Днепра» не обнаружили 22
Станцию метро «Героев Днепра» закрыли из-за сообщения о минировании 32
Под Киевом от пьяной компании снова пострадал полицейский 29
В пяти районах Киева снова отключат горячую воду 41
Директор института психологии погорел на взятке 69
На «Евровидение» будут пропускать через металлодетекторы и с паспортами 19
В Киеве задержали «вора в законе» 56
Дарницкий и Днепровский районы Киева могут остаться без горячей воды 37
В Киеве снова состоится Марш равенства 36
В Киеве возле посольства Литвы взорвали дымовую шашку 29
В Киеве вандалы ограбили могилу Леси Украинки 47
Из-за «Евровидения» центр Киева перекроют почти на месяц 59
Вечером киевское метро изменит график работы 45

По состоянию на сегодняшний день завершаются работы для запуска речного трамвая между правым и левым берегами Киева для передвижения гостей «Евровидения». Об этом заявил на пресс-конференции во вторник заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

«Будет введен интересный вид транспорта для передвижения с правого берега на левый - соответственно из района Почтовой площади - это речной трамвайчик. На сегодня завершаются работы по устройству причальной стенки для того, чтобы маленькие пароходы могли швартоваться на левом берегу», - сказал Резников, сообщает Укринформ.

Единственное, отметил он, что до сих пор нельзя определиться с окончательным маршрутом плавсредства. Это будет зависеть от того, какой уровень воды будет в Днепре в связи с таянием снега, - плавсредство сможет напрямую пройти под мостами, или в обход.

«В таком случае это будет 50 минут интересного путешествия по Днепру. Но это также имеет свою туристическую привлекательность для наших гостей - для того, чтобы попасть на шоу, а также вернуться после шоу в вечернее время, когда будет светиться весь город, будут подсвечены мосты над Днепром», - отметил Резников.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года