Правительство проведет объективную оценку финансовых потребностей правоохранительной системы страны и найдет необходимые ресурсы для финансирования Национальной полиции, в том числе ее материально-технического обеспечения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время расширенного заседания коллегии МВД Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

«То, что мы будем объективно смотреть на потребность и 100-процентно ее удовлетворять, можете даже в этом не сомневаться», - подчеркнул он.

Гройсман заверил, что ресурсов для поддержки сотрудников следствия, участковых полицейских, спецподразделений – «будет достаточно».

Напомним, глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил на коллегии МВД, что нацполиция обеспечена топливом до июля, а патронами – до мая.