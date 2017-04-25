В патрульной полиции Харькова устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия на улице Гвардейцев Широнинцев, где нетрезвый полицейский устроил стрельбу. Об этом рассказала инспектор пресс-службы Управления патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

«Сообщение о том, что на ул. Гвардейцев Широнинцев, 60 слышны выстрелы, поступило накануне около 16.40. Трое граждан объяснили прибывшим на место полицейским, что задержали нетрезвого неизвестного, который стрелял из пистолета. Предмет, похожий на оружие, лежал на земле», - отметила Курбанова.

По ее словам, задержанный пояснил, что у него возник конфликт с тремя гражданами, которые обидели шедшую с ним женщину. «По словам свидетелей, мужчина выстрелил один раз в землю из травматического оружия», - сказала Курбанова, сообщает Укринформ.

«Во время поверхностного осмотра у мужчины найдено полицейское удостоверение Управления патрульной полиции Харькова. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников внутренней безопасности. Проверка подтвердила, что 36-летний мужчина - сотрудник патрульной полиции. В тот день он был выходной», - добавила Курбанова.

По ее словам, по инициативе руководства ведомства начато служебное расследование по факту события.