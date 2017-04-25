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Информация о причастности бойцов полка «Азов» к конфликту с участием студентов-иностранцев на футбольном поле в Мариуполе не соответствует действительности.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба полка.

«В последнее время накануне приближения мая начались массовые вбросы дезинформации о деятельности представителей Азовского движения в Мариуполе.

Оскверненный памятник на могиле воинов, погибших в Мариуполе в 1943 году, инцидент со студентами темнокожей расы, которые, по свидетельствам анонимов, имели столкновения с азовцами, и прочей чепухе появляются ежедневно в местных изданиях», - говорится в нем.

«Обращая внимание на многочисленные просьбы прокомментировать данные инциденты, напоминаем, что и полк «Азов», и центр Национального Корпуса уже третий год находятся  Мариуполе и все дела, осуществлялись военным и гражданским, а теперь - политическим крылом Азовского движения, всегда носили характер помощи горожанам и жителям близлежащих сел», - отметили в пресс-службе.

При этом в «Азове» подчеркнули, что «всем историям о столкновениях с участием азовцев в Мариуполе за три года не было никаких подтверждений».

Напомним, ранее полиция сообщила, что информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами полка «Азов», произошедшего 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе Мариуполя, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

По данным СМИ, люди в камуфляже с дубинками прогнали темнокожих студентов с футбольного поля.
ForUm

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