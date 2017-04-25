Накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве состоялся круглый стол, на котором впервые за последнее время представители ЧАЭС, ведущие эксперты-атомщики, экологи и общественные активисты смогли обсудить ситуацию в Зоне отчуждения ЧАЭС и перспективы развития этой территории.

Основной задачей круглого стола, организованного информационно-аналитическим центром по ядерной энергетике EUAxis и информагентством «Українські новини», было предоставление площадки для дискуссии между представителями государственных, научных и общественных организаций и обсуждения разных точек зрения на такую актуальную проблему реабилитации Зоны отчуждения ЧАЭС.

По словам главы общественного совета при ЧАЭС, экс генерального директора станции Сергея Парашина, после ввода в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над 4 энергоблоком станции перед Украиной встанет новая, не менее сложная задача – разбор нестабильных конструкций внутри аварийного блока и извлечение расплавленных масс, содержащих ядерное топливо, либо консервация этих радиоактивных отходов на месте.

«Все это требует глубокого обоснования. Но самое главное – нужно найти общественное понимание по этим проектам, как внутри страны, так и за рубежом», - отметил Сергей Парашин.

При этом, стоит отметить, что представители общественных и природозащитных организаций критически настроены к ряду проектов, реализация которых запланирована в Зоне отчуждения. В частности, бурную дискуссию в рамках круглого стола вызвала перспектива строительства на ее территории Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива для трех украинских АЭС.

С одной стороны, было высказано мнение, что Зона, учитывая радиационную обстановку в ней, лучше всего подходит для размещения такого объекта. В то же время, по мнению экс-гендиректора ЧАЭС, независимого эксперта Михаила Уманца, этот проект не имеет под собой никаких обоснований. «Программой развития атомно-промышленного комплекса Украины было утверждено строительство пристанционных хранилищ отработавшего ядерного топлива. И другого документа, который имел бы такой же статус и был одобрен Верховной Радой у нас просто не существует», - заявил он.

Идею строительства ЦХОЯТ в Зоне отчуждения критикуют также экологи.

Сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец заявил, что украинским законодательством определена главная задача обращения с этой территорией – уменьшение радиационной нагрузки на экологическую среду и население. Строительство же здесь ЦХОЯТ приведет наоборот к увеличению и накоплению в зоне радиоактивных материалов.

К тому же по данным Ассоциации зеленых Украины, результаты исследования общественного мнения, проводившегося осенью минувшего года, свидетельствуют о том, что свыше 90% жителей Киевщины настроены против строительства Централизованного хранилища ядерного топлива для АЭС Украины в Киевской области. С такой оценкой согласился и председатель экологической комиссии Киевского областного совета Максим Запаскин, который напомнил, что областной совет в прошлом году уже высказывался против реализации проекта ЦХОЯТ.

Представители экологических организаций отметили, что, несмотря на важность решения проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, основной причиной негативного отношения населения к таким проектам является недостаток информации и отсутствие возможности принимать участие в их обсуждении и влиять на принятие решений.

Как подчеркнула София Шутяк, ведущий юрисконсульт МБО «Экология-Право-Человек», в соответствии с международными конвенциями (Орхусская и ЭСПО), Украина взяла на себя обязательства по обеспечению участия общественности в принятии решений о строительстве объектов, которые могут нести угрозу для экологии и здоровья населения, и должна их неукоснительно выполнять.