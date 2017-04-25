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За первый квартал 2017 года некомплект полицейских в Украине уменьшился на 5 тысяч человек.

Об этом во вторник во время заседания коллегии МВД Украины заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает Укринформ.

«В первом квартале этого года некомплект полицейских в стране уменьшился на 5 тысяч человек. То есть 5 тысяч человек пришли к нам на работу, мы их учим, и через 4-5 месяцев они выйдут на улицы наших городов и сел», - сказал Князев.

Напомним, в конце февраля  заместитель министра внутренних дел Вадим Троян заявил, что некомплект в Национальной полиции составляет около 20% или 22 тысяч человек.

 
ForUm

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