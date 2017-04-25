43-летняя жительница Винницы Ольга Подкопаева умерла в арендованной квартире ее подруги в Киеве после употребления суши. Об этом сообщает Винница.info.

«Оля поехала в столицу навестить нашего сына студента. Затем встретилась со своей подругой, которая недавно переехала в Киев работать. Они из одной сети взяли с собой домой суши. Как рассказывала Юля, подруга жены, вечером Оля легла спать. Юля пошла в душ. Когда выходила, потеряла сознание. А очнулась Юля только через несколько часов. Когда вызвали «скорую», моя жена уже была мертвой», - рассказал Павел, муж умершей.

Ему подруга умершей жены рассказала, что они ничего кроме суши не ели и не пили.

«Когда мы забрали из морга тело Оли, в заключении отметили - острая сердечная недостаточность. Не понимаю, как это могло произойти? Жена не имела проблем с ишемическими болезнями. Здесь уже существует такая версия, что они отравились газом. Я в это тоже мало верю. Есть ощущение, что владельцы заведения, где приобрели суши, пытаются себя оправдать. Со своей стороны мы наняли адвоката. Это дело продолжим в суде. Готовы делать все необходимые экспертизы», - отметил Павел.

Издание отмечает, что Ольга была успешной женщиной. Работала частным предпринимателем. С мужем прожили совместно 23 года. У них есть 18-летний сын Валерий. Он последний из семьи, кто ее видел.

«Вечером мама приехала ко мне на спектакль. При университете, где учусь, есть театр. Я там играю. Мама привезла мне моих любимых лакомств. Я с ней разговаривал примерно после девяти вечера. Она говорила, что собирается ложиться спать. Мама часто заказывала суши в различных сетях ресторанов в Виннице. Но отравлений у нее никогда не было», - отметил сын Валерий.

Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы Киева.