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В Тернополе неизвестный похитил из банкомата, установленного в помещении торгового центра, полмиллиона гривен, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

«К сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от службы информационной безопасности ОАО «Райффайзен банк Аваль» о том, что 19 апреля в период времени с 18:00 до 19:00 неизвестный осуществила вмешательство в электронную систему банкомата, установленного в помещении торгового центра «Новус», что в областном центре по улице Перля», – говорится в сообщении.

По данным главка, во время осмотра места преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник путем открытия крышки сервисной части банкомата и повреждения шлейфа клавиатуры с подключением мобильного устройства сумел похитить денежные средства в сумме 452 200 грн.

В полиции подчеркнули, что действия похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией статьи 185 (ч.4) Уголовного кодекса.
ForUm

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