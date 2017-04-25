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За последние три года и три месяца на дорогах погибло 12,4 тыс. человек, искалечены - более 100 тыс. Такие цифры на расширенном заседании коллегии МВД Украины привел премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться. Поэтому глубоко убежден, что этому вопросу - безопасности на дорогах нашей страны - должны уделить больше внимания», - сказал он.

По его словам, правительство разрабатывает решения для улучшения безопасности дорожного движения в Украине.

«Такая группа сегодня работает над тем, чтобы наработать необходимые решения, которые возможно принять на уровне правительства, а возможно, изменений в законодательство, касающегося безопасности дорожного движения», - заявил глава правительства.

 
ForUm

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