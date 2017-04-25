Перевыполнение плана поступлений от таможни в первом квартале 2017 года на 33%, а это составляет 1,2 млрд гривен, дало возможность направить значительные средства на ремонт и строительство дорог в Одесской области. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов во время презентации своего отчета 100 дней деятельности на должности, которая состоялась 25 апреля во Одессе.

Как отметил Степанов, поскольку 50% превышения плановых поступлений от таможни должны оставаться в области на ремонт и строительство дорог, это дало возможность направить значительные средства на решение именно этой, одной из основных для области, проблемы.

«5 апреля Одесская область одной из первых в Украине получила все согласования и смогла перейти непосредственно к работе. Что мы успели сделать за это время? Завершаются работы на 5 участках ремонта трассы Одесса-Рени общей протяженностью 25 км. Для сравнения - за весь 2016 отремонтировано только 56 км дороги. Также начаты работы по восстановлению дороги Спасское-Вилково общей протяженностью 44 км, где 15 лет не велось никаких ремонтных работ. Уже восстановлено более 20 км. Кроме того, начат капитальный ремонт участка дороги Киев-Одесса (км 402-409 - Червонознаменский подъем), возобновлено строительство объездной дороги вокруг г.Рени, начаты ремонтные работы на дороге Одесса-Вознесенск по территории Березовского района. В связи с закрытием на ремонт моста в районе молдавского села Паланка, возникли серьезные проблемы с объездными путями. Я понимал, что решить эту проблему можно только путем аренды части территории Молдовы и строительства на ней объездной дороги в районе этого села. Строительство уже начато, мы ожидаем завершения работ и пуска первого транспорта уже в первой половине мая», - отметил Степанов.

Говоря о состоянии дел в транспортной отрасли, Степанов также отметил введение в эксплуатацию нового терминала «Международного аэропорта Одесса» и соглашения о сотрудничестве с Одесским аэропортом зарубежных авиакомпаний AirBaltic (уже осуществлен первый рейс из Риги в Одессу 27 марта), и израильской компании Sun d ‘Or (начнет летать из Одессы в Тель-Авив в конце июня 2017 г.). Кроме того, с начала года было открыто 5 новых автобусных маршрутов между населенными пунктами области (в 2015 году - только один, в 2016 - ни одного).

Как сообщалось, 22 марта в Одессе Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы, который получил название «Умный регион». Программа предусматривает реализацию 4 основных региональных приоритетов: «Повышение качества управления региональным развитием», «Обеспечение конкурентоспособной региональной экономики», «Развитие общин и человеческого потенциала», «Обеспечение достойного качества жизни».