Правительство осуществило первые шаги по увеличению финансирования правоохранительных органов и продолжит эту политику, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время расширенного заседания коллегии МВД, сообщает пресс-служба Кабмина.

Гройсман заявил, что Кабмину «удалось обеспечить увеличение денежного обеспечения для Нацгвардии и пограничной службы». Также, по его словам, в полтора-два раза увеличено финансирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, расходы только на пожарное оборудование увеличены до 600 млн грн.

Кроме того, в прошлом году было принято решение об увеличении зарплат сотрудникам органов правопорядка: вдвое увеличены зарплаты сотрудникам уголовного розыска и следствия – с 5-6 тыс. грн до 10-14 тыс. грн, спецподразделения КОРД – с 5,5-6 тыс. грн до 9-21 тыс. грн, участковым офицерам полиции – с 3 тыс. грн до 7 тыс. Также 8-10 тыс. грн составляет зарплата сотрудников патрульной полиции, сообщил глава правительства.

Напомним, глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил на коллегии МВД, что нацполиция обеспечена топливом до июля, а патронами – до мая.