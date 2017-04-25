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Члены незаконных вооруженных формирований планируют сделать постановочную видеосъемку отхода якобы украинской ДРГ в районе населенного пункта Сокольники

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в окрестностях села Новогригорьевка с последующим отходом «группы» на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины», - говорится в сообщении.

По данным штаба, указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 
ForUm

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