Члены незаконных вооруженных формирований планируют сделать постановочную видеосъемку отхода якобы украинской ДРГ в районе населенного пункта Сокольники

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в окрестностях села Новогригорьевка с последующим отходом «группы» на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины», - говорится в сообщении.

По данным штаба, указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.