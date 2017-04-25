также в разделеПолитика
Геращенко: Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку 8
Ляшко 4 часа допрашивали в НАБУ «обо всем на свете» 12
Ляшко пришел на допрос в НАБУ 43
Трамп планирует существенно сократить помощь Украине 110
Порошенко назначил уполномоченного по контролю за СБУ 76
Гройсман проехался в метро 133
У Минюста есть план на случай отказа РФ выполнять решение суда ООН 99
Гройсман о поручительстве за Мартыненко: Абсолютно нормальный шаг 21
Турчинов: Виновные в подрыве автомобиля ОБСЕ находятся в Кремле 101
Гройсман сказал, когда будет принято решение по контракту с Балчуном 37
В РФ Могерини заявила, что ЕС не признает аннексию Крыма 64
Украина в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта 65
САП открыла дело об обогащении Ляшко 231
В ЕС назвали РФ основной угрозой для Черноморского региона 32
В ПАСЕ требуют отставки Аграмунта 69
Послы ЕС рассмотрят вопрос безвиза для Украины 26 апреля 45
В ЕС настаивают на долгосрочных санкциях против России 75
Суд отдал Мартыненко на поруки нардепам 106

В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Главы Украинского государства.

Отмечается, что президенты совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.

Также они проведут переговоры на территории Беларуси.

Напомним, 26 апреля исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года