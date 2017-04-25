В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Главы Украинского государства.
Отмечается, что президенты совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.
Также они проведут переговоры на территории Беларуси.
Напомним, 26 апреля исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
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