В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Главы Украинского государства.

Отмечается, что президенты совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.

Также они проведут переговоры на территории Беларуси.

Напомним, 26 апреля исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС.