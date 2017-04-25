Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в рамках расследования уголовного дела о его якобы незаконном обогащении.

Об этом сообщает Укринформ.

Перед началом допроса нардеп заявил, что возбужденное в отношении него уголовное дело является политическим заказом.

По словам Ляшко, ГПУ возбудила против него дело еще в январе, но узнал он об этом только в апреле. Позже, как напомнил Ляшко, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него очередное уголовное дело.

Лидер Радикальной партии считает, что целью возбуждения этих уголовных дел является дискредитация его политической силы.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

В начале 2016 года гражданская жена нардепа – Росита Сайранен – ​​приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине. Площадь поместья – 550 кв. м. Общая стоимость – 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, однако в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.