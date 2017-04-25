На временно оккупированную территорию Луганскую области электричество могут поставлять из России, поэтому отключение света не вызовет социальный взрыв среди местных жителей.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя вопрос прекращения поставки электричества в ОРЛО, сообщает LIGA.net.

«Есть ветка, которая идет со стороны России на Луганщину, ее мощности не хватит для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и предприятий. Но по нашим расчетам ее полностью хватит, чтобы обеспечить бытовые потребности гражданского населения», - сказал замминистра.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области (ОРЛО).