также в разделеОбщество
Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам 5
Геращенко: Основная версия убийства Вороненкова – заказ правящих кругов РФ 9
Нацкорпус заблокировал «Сбербанк» во Львове 12
Гройсман пообещал стопроцентно удовлетворить потребности полиции 12
В Харькове пьяный патрульный открыл стрельбу посреди улицы 20
«Азов» открестился от конфликта с иностранцами 91
Винничанка умерла после того, как съела суши в Киеве 50
Наблюдатели ОБСЕ вернулись к патрулированию в зоне АТО 14
Гройсман озвучил «ужасные цифры» по погибшим в ДТП 28
Россия решила поставлять электричество в ОРЛО 55
Мнения общественности и экспертов о будущем Зоны отчуждения ЧАЭС разделились 32
Гройсман заявил, что финансирование полиции увеличено 36
В Чернобыльской зоне нашли свалку львовского мусора 20
Штаб: НВФ готовят инсценировку с «украинской ДРГ» 26
Синоптики прогнозируют ночные заморозки в пяти областях 113
Князев: У полиции заканчивается бензин и патроны 60
Председатель Одесской ОГА Степанов рассказал о масштабном ремонте дорог в области 41
В полиции заявили о «позитивных сдвигах» в деле об убийстве Вороненкова 50

На временно оккупированную территорию Луганскую области электричество могут поставлять из России, поэтому отключение света не вызовет социальный взрыв среди местных жителей.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя вопрос прекращения поставки электричества в ОРЛО, сообщает LIGA.net.

«Есть ветка, которая идет со стороны России на Луганщину, ее мощности не хватит для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и предприятий. Но по нашим расчетам ее полностью хватит, чтобы обеспечить бытовые потребности гражданского населения», - сказал замминистра.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области (ОРЛО).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года