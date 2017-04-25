Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту попытки снять режимный объект на Ривненщине по признакам приготовления к диверсии по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Житель Ривненской области помог стражам порядка предотвратить потенциальную диверсию на военном объекте. Мужчина заметил в контролируемой зоне вблизи военной части группу неизвестных лиц с техническими средствами для съемок и квадрокоптер. Гражданин, проявив бдительность, сообщил о факте командиру части», - сообщили в СБУ.

Противодиверсионное военное подразделение задержало неизвестных и вызвало сотрудников СБУ и Нацполиции.

Задержанные представились журналистами проекта «Дорогами войны» телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемкам лесного массива и местного туристического объекта «Тоннель любви».

В СБУ напомнили, что в связи с активизацией диверсионной работы российских спецслужб в Украине усилены режимные мероприятия в районе военных объектов.

По данным Минобороны, журналисты осуществляли несанкционированную видеосъемку военного режимного объекта с помощью дрона в пгт Оржев Ривненской области.