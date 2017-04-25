В первом туре выборов президента Франции на карте стояло ни много ни мало будущее ЕС. Похоже, сильных потрясений Европе все же удастся избежать - по крайней мере пока

В последние недели за происходящим во Франции, затаив дыхание, следила вся Европа. Теперь все вздохнули с облегчением: первый тур президентских выборов в воскресенье, 23 апреля, выиграл кандидат от независимого движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Второе место заняла лидер правопопулистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Несмотря на небольшой разрыв между этими кандидатами в президенты, во втором туре социологи предрекают Макрону убедительную победу.

Тем временем в Брюсселе уже царит предпраздничное настроение. Европейские политики поздравляют Макрона и желают ему успехов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) также пожелали ему удачи во втором туре выборов. В поддержку 39-летнего политика высказалась и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. «Флаги Франции и ЕС подняты в честь Макрона - надежды и будущего нашего поколения», - написала она в Twitter.

«После выборов в Нидерландах и Австрии итоги (выборов во Франции. - Ред.) также свидетельствуют о том, что мечтам правых популистов не суждено сбыться», - так прокомментировал результаты первого тура депутат Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Эльмар Брок (Elmar Brok). С поздравлениями к Макрону обратился и глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт, который представляет Европарламент на переговорах по Brexit. «Вперед за толерантную, амбициозную и европейскую Францию», - написал он в Twitter.

Впереди - решающий второй тур

Депутат Европарламента от немецких социал-демократов Йо Ляйнен (Jo Leinen) также видит в фигуре Макрона шанс для Франции, которая в последнее время столкнулась с рядом политических и экономических вызовом. В то же время популярность Ле Пен его ужасает.

«У французских избирателей во втором туре есть возможность проголосовать за европейскую Францию и против политики самоизоляции и национализма. Евросоюз принес своим гражданам стабильность и мир. Французы сейчас не должны легкомысленно ставить все это на карту», - подчеркнул европарламентарий.

Между тем «зеленые» в Европарламенте оценивают результаты голосования неоднозначно. «Европейская демократия и интеграция невозможна без участия Франции. Поэтому мы поддерживаем Макрона во втором туре», - поясняет сопредседатель фракции «зеленых» Ска Келлер (Ska Keller). Все политические силы должны сейчас сплотиться, чтобы предотвратить победу Ле Пен, подчеркнула политик. В то же время Келлер отмечает, что в программе Макрона есть недостатки - прежде всего в том, что касается экологии и социальных вопросов.

Кто желает успеха Ле Пен?

Тем временем некоторые желают успехов и сопернице Макрона Марин Ле Пен. «Да здравствует победа!», - написал в Twitter лидер голландских правых популистов Герт Вилдерс, который в середине марта сам принимал участие в парламентских выборах в своей стране. Хотя его Партии свободы не удалось взять верх над партией действующего премьер-министра страны Марка Рютте, Вилдерса поддержали 13 процентов избирателей. По всей видимости, их привлекла его антиевропейская позиция и жесткие высказывания в адрес мусульман.

Рост правого популизма - одна из основных причин, по которым во всем мире столь напряженно следят за ходом президентской кампании во Франции. С тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, а британцы проголосовали за Brexit, многие европейцы задались вопросом: а не победят ли правые популисты и во Франции?

Еще совсем недавно казалось, что во второй тур президентских выборов может выйти не только кандидат от ультраправой партии Марин Ле Пен, но и ультралевый политик Жан-Люк Меланшон. Последний заявил, что ЕС срочно нуждается в реформах: в противном случае Франция будет вынуждена покинуть сообщество. В свою очередь Ле Пен вступила в предвыборную борьбу с еще более радикальной программой: она предлагает французам закрыть границы и покинуть сначала еврозону, а затем и Евросоюз.

Макрон - убежденный европеец

Впрочем, нынешняя предвыборная гонка и без того оказалась богатой на сюрпризы. Кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, который еще в начале года имел неплохие шансы въехать в Елисейский дворец, оказался в эпицентре скандала, подорвавшего его популярность. В конце января французская газета Le Canard Enchaine сообщила о том, что Фийон, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своего помощника. В результате Пенелопа Фийон за несколько лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никакой работы. После скандала рейтинг кандидата от «Республиканцев» начал стремительно падать.

В то же время правящая Социалистическая партия получила двойной удар. Сначала действующий президент страны Франсуа Олланд отказался выдвигать свою кандидатуру. А затем Бенуа Амон, который вступил в предвыборную борьбу вместо него, стал терять популярность и в итоге получил в первом туре лишь около шести процентов голосов. Французские избиратели явно наказали представителей традиционного политического истеблишмента за их промахи.

На этом фоне многие - не только в Париже, но и в других европейских столицах - связывают свои надежды с Макроном. Ведь из четырех главных претендентов на высший пост в стране Макрон - единственный, кто настаивает на еще большей европейской интеграции. Он поддерживает идею создать общий бюджет еврозоны, а также ввести пост министра финансов ЕС. Кроме того, Макрон - сторонник общеевропейской политики в сфере безопасности и обороны. В ходе кампании он неоднократно подчеркивал, что его «сердце принадлежит Европе».

Как и следовало ожидать, на победу Макрона в первом туре незамедлительно отреагировал и валютный рынок: после публикации предварительных итогов голосования курс евро вырос до 1,09 доллара - впервые за последние пять с половиной месяцев.