В Борисполе мужчина избил полицейского за замечание компании молодых людей по поводу распития алкогольных напитков и нарушения общественного порядка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«В районе железнодорожного вокзала офицер полиции, находясь на службе по обеспечению охраны общественного порядка без табельного огнестрельного оружия, сделал замечание молодчикам, которые «весело» отдыхали со спиртными напитками. Однако компания на замечания полицейского не отреагировала, молодежь вела себя вызывающе и агрессивно. Затем хулиганы набросились на копа, и один из них нанес полицейскому телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у участкового закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

По вызову на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских.

Патрульные задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции для оформления соответствующих материалов. Молодчиком, который нанес побои участковому, оказался 23-летний местный житель.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас молодому человеку объявлено подозрение в совершении данного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в Ирпене злоумышленник ранил бойца Нацгвардии.

25-летний нацгвардеец поздно вечером 16 апреля выгуливал свою собаку и сделал замечание молодым людям, которые имея признаки алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок вблизи его дома.

В результате возникшего спора один из мужчин нанес военнослужащему удар ножом в живот.