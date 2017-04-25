Кандидат на должность директора Государственного бюро расследований Алексей Горащенков призвал конкурсную комиссию, которая осуществляет отбор на должности в ГБР, повторно обратиться в Кабмин для срочного утверждении порядка проведения тестирования на полиграфе с целью ускорить определение результатов конкурса. Об этом говорится в его обращении к конкурсной комиссии.

Установление Порядка проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа предусмотрено ст.26 Закона Украины «О Государственном бюро расследований». Как отмечалось СМИ, затягивание с утверждением порядка такого исследования значительно задерживает процесс создания ГБР и может стать причиной срыва сроков начала работы нового ведомства, которая, согласно закону, должна начаться не позднее 20 ноября 2017 года.

«Обращение членов Конкурсной комиссии в Кабинет Министров о необходимости скорейшего утверждения такого Порядка игнорируются, нарушаются установленные законом сроки проведения спецпроверки кандидатов и их люстрационной проверки. И это уже не говоря о необходимости принятия парламентом ряда важных законодательных изменений в действующее законодательство с целью обеспечения такой деятельности ГБР, которую от него ожидает украинское общество», - заявил Горащенков.

По мнению Горащенкова, борьба кандидатов на должности руководства ГБР уже давно вышла за пределы Конкурса, а промедление Конкурсной комиссии с проведением психофизиологического исследования с применением полиграфа только усиливает ощущение относительно возможного внешнего давления на процесс избрания руководства ГБР.



«В последнее время в отношении меня в различных СМИ и электронных изданиях неизвестными мне лицами распространяется ложная информация с целью моей дискредитации перед членами Комиссии в частности и украинским обществом в целом. Это давление на меня и членов моей семьи начался с того момента, как некоторые журналисты самостоятельно определили отдельных проходных кандидатов на должность Директора ГБР, игнорируя тот факт, что на самом деле финалистов 19 человек. Я считаю это давление не только хорошо спланированной и направленной на меня атакой с целью дискредитации и понижение моих шансов на победу, но и прямым давлением на членов конкурсной комиссии, которое имеет цель сформировать у них ложное впечатление о моей личности», - отметил он.