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За минувшие сутки члены НВФ 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, центром огневого противостояния стало приморское направление.

«Так, огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы «Партизан» и вооружением БМП враг накрывал опорные пункты возле Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки. По защитникам Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного - из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом с Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинкм действовали вражеские снайперы», - говорится в сообщении.

На донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск рядом с Троицким и Песками накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении огнем из стрелкового оружия НВФ провоцировали защитников Новоалександровки.

«Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима «тишины» и огонь в ответ не открывали», - подытожили в штабе.
ForUm

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