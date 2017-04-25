Российскому актеру Кириллу Сафонову запретили въезд в Украину. Об этом он сообщил в Facebook.

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра», - написал он.

Актер добавил, что таможенники вели себя «предельно корректно и даже где-то трогательно».

Напомним, 23 апреля российскую певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда в Конотопе в связи с посещением оккупированного Крыма в 2015 году. Ей запрещен въезд в Украину на три года.