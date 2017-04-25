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Президент Украины Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака уполномоченным Главы государства по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №115 опубликован на сайте Президента 24 апреля.

«Назначить Ярмака Дмитрия Борисовича уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Как известно, до июля 2016 года Ярмак занимал должность начальника управления СБУ в Херсонской области.
ForUm

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