Президент Украины Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака уполномоченным Главы государства по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №115 опубликован на сайте Президента 24 апреля.
«Назначить Ярмака Дмитрия Борисовича уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
Как известно, до июля 2016 года Ярмак занимал должность начальника управления СБУ в Херсонской области.
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