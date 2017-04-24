Российская певица Юлия Самойлова, которой запрещен въезд в Украину, снова собирается выступить в Крыму. Об этом сообщает «Крим.Реалии» со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

«Да, она будет выступать в Севастополе. По меньшей мере, на сегодня все подтверждено. Планируется, что Юля споет там 2-3 песни», - сказали в пресс-службе.

Крымские СМИ ранее сообщали о возможности выступления Самойловой в Севастополе 9 мая.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

После чего Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.