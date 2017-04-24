Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова будет патрулировать территории в зоне АТО с 25 апреля, но с определенными ограничениями. Об этом сообщил в ходе брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает 112 Украина.

«Вчера после инцидента все патрули были отозваны на базы. Сегодня большинство патрулей, если не все, были отменены. Завтра мы возобновим свою работу, но с определенными ограничениями», - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что работу миссии нельзя считать прерванной, ведь есть статические камеры, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг.

По его словам, после того как в ОБСЕ поймут, что именно произошло во время инцидента, в результате которого погиб член миссии, представители СММ ОБСЕ вернутся к «нормальной работе».

Напомним, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.

По информации украинской стороны СЦКК, в указанный период режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.