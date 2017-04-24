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Украинский институт национальной памяти собрал данные о количестве специальных военных секторов и захоронений на них погибших участников АТО.

Об этом сообщает на сайте института.

«По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов военных захоронений. На них похоронено 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Сектора с наибольшим количеством погребенных военных-участников АТО расположены в Днипре, Запорожье и Киеве – 180, 120 и 56 похороненных соответственно», - говорится в сообщении.
ForUm

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