Украинский институт национальной памяти собрал данные о количестве специальных военных секторов и захоронений на них погибших участников АТО.
Об этом сообщает на сайте института.
«По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов военных захоронений. На них похоронено 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Сектора с наибольшим количеством погребенных военных-участников АТО расположены в Днипре, Запорожье и Киеве – 180, 120 и 56 похороненных соответственно», - говорится в сообщении.
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