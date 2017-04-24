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Ответственность за гибель члена Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (гражданина США) и ранения двух представителей миссии (граждан Германии и Чехии) лежит на военно-политическом руководстве Российской Федерации. Об этом говорится в комментарии секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским генштабом», - отметил он.

По мнению Турчинова, одна из задач, которую отрабатывали члены НВФ при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, - приостановление патрулирование оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций.

«Хочу подчеркнуть, что о маршруте следования представителей ОБСЕ были предупреждены российские военные представители в СЦКК и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ», - сказал он, добавив, что патруль СММ ОБСЕ не отклонялся от запланированного маршрута.

Турчинов считает заявление Лаврова относительно «необходимости немедленного поиска виновных» кощунственным и циничным, «потому что виновные в этом теракте находятся в Кремле и несут полную ответственность за кровь как представителей ОБСЕ, так и украинских военных и гражданских лиц, которые третий год подряд гибнут на Донбассе через агрессию РФ».

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 

 
ForUm

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