Детектив Национального антикоррупционного бюро ездил в Молдову для допроса судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Детектив НАБУ ездил в Молдову для его допроса, однако Чаус сотрудничать отказался», - сказал он.

По его словам, сейчас судья Чаус находится под домашним арестом, он живет на съемной квартире в Кишиневе.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

Защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.