В Киеве на всех объектах проведения международного песенного конкурса «Евровидение» будет действовать «аэропортный» режим безопасности.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал советник замглавы КГГА по вопросам «Евровидения» Андрей Мирошниченко.

«Все объекты, которые являются официальными объектами «Евровидения» - МВЦ, Eurovillage, Euroclub, все будут иметь «аэропортный» уровень безопасности. Наивысший уровень безопасности будет обеспечен в МВЦ. Посещение только через рамки металлоискателя», - сказал Мирошниченко.

Он добавил, что правоохранители делают ставку на аналитические методы безопасности, а не на силовые.

Кроме того, по его словам, зрителям конкурса при посещении локаций мероприятия необходимо иметь при себе удостоверение личности.

«Желательно посещать объекты «Евровидения» с паспортом. Рекомендуем передвигаться по городу с документами», - сообщил Мирошниченко.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

По материалам 44.ua, Украинские новости