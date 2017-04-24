Сегодня, 24 апреля, Днепропетровский районный суд Днепропетровской области отказал в удовлетворении иска сыну бывшего нардепа Олега Царева Максиму в выселении из дома экс-регионала в поселке Старые Кодаки под Днипром переселенцев с Донбасса.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер днепровского «Автомайдана» Тарас Здреник.

«Днепропетровский районый суд отказал в удовлетворении иска Царева по выселению беженцев из домовладения в Старых кодаках», – отметил он.

По словам Здреника, лишенные крова люди «беспрепятственно продолжают гостевать у главного сепаратиста не по своей воле, а в следствие обстоятельств, заставивших их покинуть свои дома на временно оккупированных территориях».