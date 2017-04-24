Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требует запуска процедуры импичмента президента ПАСЕ Педро Аграмунта из-за визита делегации во главе с ним в Сирию.

Об этом в Facebook заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«В кресле председательствующего на заседании сессии ПАСЕ - заместитель президента, потому что члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал. Председательствующий на сессии сообщил, что по требованию делегатов состоятся слушания, где Аграмунт готов будет ответить на вопросы. Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента», - отметила она.

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ. Однако в Ассамблее требуют отставки Аграмунта.