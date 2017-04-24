также в разделеОбщество
24 апреля. Картина дня 19
Самойлова снова собирается спеть в Крыму 15
НАБУ показало, в каких странах «оседают» миллиарды из Украины 41
В Украине создана карта захоронений бойцов АТО 49
Поезд из Ковеля в Хелм могут запустить уже в мае 14
У Минобороны и Генштаба – почти 4 десятка иностранных советников 59
ВСП открыл дело в отношении судьи, отпустившего Мартыненко на поруки 21
ОБСЕ вернется к патрулированию зоны АТО, но с ограничениями 51
В Украину заходит одна из лучших авиакомпаний мира 65
Чаус отказался сотрудничать с детективом НАБУ в Молдове 17
«Укравтодор» тратит половину выделенных средств на уплату долгов 20
ОБСЕ: Гибель наблюдателя повысит международный интерес к конфликту 26
Суд отказался выселять переселенцев из дома Царева 40
Подрыв авто ОБСЕ: В ФРГ указывают на «тех, кто сидит в Москве» 27
Конфликт в Тернополе: сессия горсовета сорвана, двое депутатов – в больнице 69
Окончательное подозрение Охендовскому передали САП 41
НАБУ сообщило о подозрении пятому фигуранту в деле Мартыненко 20
Лавров обещает повлиять на «Л/ДНР» для выполнения ими «Минска» 42

Во вторник, 25 апреля, в Киеве малооблачно, без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +14...+16 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +13...+18 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+18 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+18 градусов.

На востоке Украины малооблачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+16 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+18 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-3 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года