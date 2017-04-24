Во вторник, 25 апреля, в Киеве малооблачно, без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +14...+16 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +13...+18 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+18 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+18 градусов.

На востоке Украины малооблачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+16 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +11...+18 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, на почве и в воздухе заморозки 0...-3 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.