Компания «Киевэнерго» предупреждает жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за неурегулированных договорных отношений и долгов теплоснабжающей компании ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), сообщили ForUm’у в пресс-службе «Киевэнерго».

В компании отметили, что «Евро-реконструкция» является поставщиком услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению для около 300 тыс. жителей левого берега Киева. Транспортировка тепла происходит теплосетями, находящимися в управлении «Киевэнерго».

«Срок действия договора о предоставлении услуг по транспортировке теплоэнергии между ПАО «Киевэнерго» и ООО «Евро-реконструкция» закончился 1 марта 2017 года. «Киевэнерго» направило ООО «Евро-реконструкция» проект договора о продлении взаимоотношений по предоставлению услуг транспортировки тепловой энергии. Однако «Евро-реконструкция» до сих пор ответа не предоставила и о своих намерениях по дальнейшему сотрудничеству компании не сообщила», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года «Евро-реконструкция» не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг по состоянию на 1 марта перед «Киевэнерго» достиг 38 млн грн.

«Согласно действующему законодательству, «Киевэнерго» как лицензиат по транспортировке тепловой энергии обязан транспортировать теплоэнергию только на основании и на условиях заключенного договора. В связи с окончанием срока действия договора и отсутствием волеизъявления ООО «Евро-реконструкция» на его продолжение у «Киевэнерго» отсутствуют обязательства по дальнейшей транспортировке тепловой энергии, производимой ООО «Евро-реконструкция». «Киевэнерго» вынуждено прекратить транспортировку теплоэнергии от Дарницкой ТЭЦ. В то же время ответственность перед столичной общиной обязывает «Киевэнерго» проинформировать о ситуации органы городской власти, чтобы способствовать урегулированию задолженности и продлению действия договора, что позволит избежать отключения горячего водоснабжения в Дарницком и Днепровском районах Киева», – сказано в сообщении.