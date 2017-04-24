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В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины работают 39 иностранных советников от 11 стран.

Об этом сообщили в ведомстве в ответе на запрос Українських Новин.

«По состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины работают 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Королевства Норвегии, Республики Польши, США, Венгрии и Чешской Республики», - говорится в ответе.

Отмечается, что в департаменте финансов Минобороны работает иностранный советник от США по вопросам оборонного бюджета Стивен Сильверштейн.

Согласно ответу, работа с советниками ведется по направлениям стратегических коммуникаций, оборонного планирования и управления оборонными ресурсами, логистики и стандартизации в сфере обороны, усовершенствования системы обороны и связи, кадрового менеджмента в Вооруженных силах, внутреннего аудита, финансового контроля, противодействия коррупции и кибербезопасности.
ForUm

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