Половина из выделенных Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») средств государственного бюджета идет на уплату долгов. Об этом заявил и.о. председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

«В этом году мы получили от Министерства финансов около 3 миллиардов гривен на строительство. В целом, около 14 миллиардов гривен из госбюджета. Но 7 миллиардов идут на уплату долгов, и уже остается нам только 7 миллиардов», – отметил он, сообщает РБК-Украина.

По словам Новак, из этого остатка выделяются деньги на дорожное содержание, посыпание песком дорог зимой, уборку снега. «И вот уже остается нам в сумме 3 миллиарда», - пояснил глава агентства.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.