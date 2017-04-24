также в разделеОбщество
24 апреля. Картина дня 19
Самойлова снова собирается спеть в Крыму 15
НАБУ показало, в каких странах «оседают» миллиарды из Украины 41
В Украине создана карта захоронений бойцов АТО 49
Поезд из Ковеля в Хелм могут запустить уже в мае 14
У Минобороны и Генштаба – почти 4 десятка иностранных советников 59
ВСП открыл дело в отношении судьи, отпустившего Мартыненко на поруки 21
ОБСЕ вернется к патрулированию зоны АТО, но с ограничениями 51
В Украину заходит одна из лучших авиакомпаний мира 65
Чаус отказался сотрудничать с детективом НАБУ в Молдове 17
В Украину возвращается тепло 42
ОБСЕ: Гибель наблюдателя повысит международный интерес к конфликту 26
Суд отказался выселять переселенцев из дома Царева 40
Подрыв авто ОБСЕ: В ФРГ указывают на «тех, кто сидит в Москве» 27
Конфликт в Тернополе: сессия горсовета сорвана, двое депутатов – в больнице 69
Окончательное подозрение Охендовскому передали САП 41
НАБУ сообщило о подозрении пятому фигуранту в деле Мартыненко 20
Лавров обещает повлиять на «Л/ДНР» для выполнения ими «Минска» 42

Половина из выделенных Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») средств государственного бюджета идет на уплату долгов. Об этом заявил и.о. председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

«В этом году мы получили от Министерства финансов около 3 миллиардов гривен на строительство. В целом, около 14 миллиардов гривен из госбюджета. Но 7 миллиардов идут на уплату долгов, и уже остается нам только 7 миллиардов», – отметил он, сообщает РБК-Украина.

По словам Новак, из этого остатка выделяются деньги на дорожное содержание, посыпание песком дорог зимой, уборку снега. «И вот уже остается нам в сумме 3 миллиарда», - пояснил глава агентства.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года