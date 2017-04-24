Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус подал апелляцию по иску заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко в Апелляционный суд Киева. Об этом он заявил в Facebook.

«Я абсолютно не согласен с неквалифицированным и предвзятым рассмотрением дела Печерским судом и подаю апелляцию», - написал бывший министр.

Абромавичус сообщил, что в четверг, 13 апреля Печерский суд Киева «вынес предвзятое решение по делу о защите чести Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле».

По мнению бывшего министра и его защитников, судья торопилась при рассмотрении дела.

«Она не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени ни на исследование представленных доказательств, ни на опрос ответчика», - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что адвокаты экс-министра предоставили четкие доказательства по каждому утверждению из пресс-конференции, по которой судится Кононенко, «однако они не заинтересовали судью и представителя оппонентов».

Адвокаты Абромавичуса предоставили четкие доказательства каждого утверждения пресс-конференции, по которой судится Кононенко, однако они не заинтересовали ни судью, ни даже представителя оппонентов.

«Все вышеперечисленное говорит о предвзятости судебного разбирательства и создании видимости процесса с заранее известным результатом. Как и доказала моя предыдущая практика, честные решения проще принимать при внимательном общественном контроле. Сейчас я подал апелляцию и приглашаю всех обратить внимание на рассмотрение этого дела», - прокомментировал бывший министр.

Как сообщал ForUm, в феврале 2016 года тогдашний министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о попытке «продавить» Пасишника на должность его заместителя.

11 марта НАБУ вручило Пасишнику уведомление о подозрении в незаконном воздействии на члена правительства.

4 августа Соломенский районный суд вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт в отношении Пасишника как таковой, что составлен с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.

В марте текущего года рассмотрение уголовного производства в отношении Пасишника снова было отложено.