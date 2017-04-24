также в разделеПолитика
Турчинов: Виновные в подрыве автомобиля ОБСЕ находятся в Кремле 12
Гройсман сказал, когда будет принято решение по контракту с Балчуном 18
В РФ Могерини заявила, что ЕС не признает аннексию Крыма 36
Украина в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта 34
САП открыла дело об обогащении Ляшко 113
В ПАСЕ требуют отставки Аграмунта 50
Послы ЕС рассмотрят вопрос безвиза для Украины 26 апреля 31
В ЕС настаивают на долгосрочных санкциях против России 63
Суд отдал Мартыненко на поруки нардепам 106
Прокурор считает, что у Мартыненко есть деньги на залог в 300 миллионов 35
Защита Мартыненко обещает не затягивать процесс 40
СМИ: У Трампа ищут спецпосланника для переговоров по Украине с РФ 63
Петренко: Сроки рассмотрения дела в Гааге будут известны 12 мая 22
В Кремле не дали прямого ответа о возобновлении работы Меджлиса 35
Посол Украины: Австрийские политики отрабатывают в Крыму контракт с РФ 83
Порошенко: Суд ООН впервые юридически признал РФ стороной Минского процесса 46
Порошенко поручил готовиться к годовщине Конституции 27
Порошенко дал орден евродепутату 27

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве.

«Мы понимаем, что нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировала Крым и предоставляла очень серьезную поддержку так называемым «сепаратистским войскам» на востоке Украины», - заявил Мингарелли, сообщает УНИАН.

«Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе», - добавил посол.

По его словам, аннексия Крыма стала основным средством, которое помогло РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства.

Напомним, генеральный секретарь Организации североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Альянс изучает возможности дополнительного усиления присутствия в регионе Черного моря. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года