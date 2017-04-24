Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве.

«Мы понимаем, что нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировала Крым и предоставляла очень серьезную поддержку так называемым «сепаратистским войскам» на востоке Украины», - заявил Мингарелли, сообщает УНИАН.

«Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе», - добавил посол.

По его словам, аннексия Крыма стала основным средством, которое помогло РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства.

Напомним, генеральный секретарь Организации североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Альянс изучает возможности дополнительного усиления присутствия в регионе Черного моря.