В конце мая или в начале июня по маршруту Ковель-Ягодин-Хелм должен быть запущен двухвагонный поезд, рассчитанный на 182 пассажиров, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу.

Об этом заявил и.о. начальника регионального филиала УЗ «Львовская железная дорога» Иван Груник, сообщает ЦТС.

Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов – 130-150 грн.

Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля - 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда.

Отмечается, что во избежание случаев контрабанды, будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска «Ягодин».

Напомним, скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль 23 декабря 2016 года.